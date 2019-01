Heylen Group wil efficiëntie verhogen met overname gereedschapsmakerij Tools&Dies Kristof Baelus

22 januari 2019

18u51 0 Herentals Bedrijvencluster Royal United Mint kan sinds kort de Brechtse Tools&Dies, een gereedschapsmakerij, aan zijn portefeuille toevoegen. De cluster is een onderdeel van de Herentalse industriële investeringsholding Heylen Group en is voornamelijk actief in de muntsector.

Group Heylen is een Herentalse familiale investeringsholding die voornamelijk investeert in beloftevolle bedrijven. Nadat ze in een bepaalde sector hun instap hebben gemaakt zullen ze hun plaats hierin strategisch uitbreiden.

In 2016 nam Heylen Group de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht over, de overname van Tools&Dies was dus een strategische stap. Het bedrijf levert momenteel totaaloplossingen voor het ontwerpen en maken van gereedschappen zoals matrijzen voor metaalverwerkende industrie en voor de kunststofindustrie.

Zowel de Koninklijke Nederlandse Munt als Mauquoy Token Company maken al deel uit van Royal United Mint en bezitten reeds een eigen gereedschapsmakerij. Het is zeker niet de bedoeling om die productie te verhuizen naar de site van Tools&Dies in Brecht

“We doen deze overname met een duidelijk doel voor ogen”, klinkt het bij Didier Clerx, CEO van Heylen Group. “We geven met de overname Tools&Dies een nieuwe adem en gaan onder meer aanvullende activiteiten opstarten. Tools&Dies zal zich dus op termijn ook voor een klein stukje gaan richten op de muntindustrie.”

Het bedrijf wil Tools&Dies laten uitgroeien tot een betrouwbare toeleverancier van andere munthuizen in Europa.

De investeringsholding Heylen Group wil vooral gebruik maken van de expertise van Tools&Dies, het grootste deel van de fabricaten en gereedschappen blijven de Koninklijke Nederlandse Munt en Mauquoy zelf produceren. Daarnaast wil de groep hun nieuwe aanwinst ook naar een hoger niveau tillen door een efficiënte en modernere bedrijfsvoering.

Tools&Dies telt vandaag twintig medewerkers. “Met een duidelijk vooropgestelde groeistrategie voor ogen zal dat aantal in de toekomst vermoedelijk stijgen.” Zegt Tim Thyssen.

Thyssen zal samen met de technische bedrijfsleider Guy Vleugels het bedrijf verder leiden.