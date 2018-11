Het Groot Dictee Heruitgevonden in bib Kristof Baelus

05 november 2018

Het Groot Dictee Heruitgevonden komt op 7 december naar de bib van Herentals. Ook veel andere Vlaamse bibs nemen deel.

Het Groot Dictee Heruitgevonden is niet enkel gericht op correct spellen maar zet ook taalplezier en creativiteit centraal. De jonge auteur Ans De Bremme schreef de tekst. Het Groot Dictee Heruitgevonden zal plaatsvinden op vrijdagavond 7 december om 20 uur in de refter van het Scheppersinstituut. De avond wordt gepresenteerd door Christophe Lambrecht.

Het aantal deelnemers is verplicht, inschrijven kan via www.neteland.be/grootdictee of via de bib in je gemeente.