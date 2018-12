Herstelling betonbanen industrieterrein Wolfstee/Klein Gent Kristof Baelus

27 december 2018

20u47 0 Herentals Op 7 januari 2019 start een aannemer met de herstelling van de betonbanen op het industriegebied Wolfstee/Klein Gent (Toekomstlaan, Diamantstraat, Atealaan, Welvaartstraat en Saffierstraat). Als de weersomstandigheden het toelaten, eindigen de werken op 31 januari.

De werken veroorzaken de nodige verkeershinder, inritten van bedrijven en huizen blijven wel bereikbaar. In de Toekomstlaan werkt de aannemer in drie fasen. De signalisatie en de omleiding verandert per fase. Elke fase duurt een week. In de Diamantstraat, Atealaan, Welvaartstraat en Saffierstraat is er altijd doorgang mogelijk via een voorrangsregeling.