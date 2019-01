Herenthoutseweg krijgt afslagstrook voor vlottere doorstroming Kristof Baelus

16 januari 2019

16u24 0 Herentals Een aannemer zal van start gaan met de heraanleg van het kruispunt van de Herenthoutseweg en de Servaas Daemsstraat. Vanaf vier februari starten de werken en zullen er de nodige omleidingen voorzien worden. Eind juni moeten de werken volledig afgerond zijn.

De Herenthoutseweg krijgt een afslagstrook naar links voor het verkeer dat vanuit Herentals de Servaas Daemsstraat wil inrijden. Deze aanpassing moet voor een betere doorstroming van het verkeer op het kruispunt zorgen.

“De weg zal verbreed worden aan de kant van de parking van Henrad”, zegt burgemeester Jan Bertels. “Zo is er voldoende plaats om een voorsorteerstrook te voorzien voor mensen die van Herentals de Servaas Daemsstraat inrijden.”

Omleiding

Tijdens de werken zullen de omleidingen zo kort mogelijk worden gehouden. Zo zal het autoverkeer op de Herenthoutseweg in beide richtingen een korte omleiding volgen via de industriezone. Het autoverkeer van en naar Noorderwijk volgt een omleiding via de E313 tussen Herentals-Industie en Herentals -Oost.

Fietsers tussen de industriezone en Noorderwijk volgen een omleiding langs Distelhof en de fietsostrade. Fietsers die op de Herenthoutseweg blijven, kunnen langs de werfzone fietsen.

Als de werken volgens planning verlopen, is de heraanleg van het kruispunt begin juni afgerond. Op dat tijdstip is de aannemer ook klaar met de werken in de Servaas Daemsstraat tussen Woud en de Ring in Noorderwijk.