Herentalsenaren kunnen binnenkort oefenen met de stemcomputer Jurgen Geyselings

03 april 2019

13u15 0

Eind volgende maand trekken we weer met zijn allen naar de stembus. Op zondag 26 mei kunnen we onze stem uitbrengen voor zowel het Europese, federale als het Vlaamse parlement. In Herentals zal dit zoals bij de vorige verkiezingen gebeuren met de stemcomputer. Voor mensen die het stemmen met de stemcomputer toch nog even willen oefenen last men in Herentals een ‘oefenperiode’ in. Van 13 april tot en met 17 mei kan men aan het stadsloket, in dienstencentrum Convent2 terecht om het stemmen te oefenen. Ook in de Bibliotheek kan men hiervoor terecht, zowel in de Bib te Herentals als in de Bib van deelgemeente Noorderwijk. Iedereen is welkom tijdens de openingstijden. Groepen kunnen een afspraak maken bij de verkiezingsverantwoordelijke op het nummer 014-28 50 50.