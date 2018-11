Herentalsenaren krijgen inspraak in fietsostrade Lier-Herentals

Kristof Baelus

06 november 2018

21u03 0

De provincie Antwerpen heeft verschillende trajectmogelijkheden bestudeerd voor de fietsostrade Lier-Herentals. De inwoners van Herentals hadden de mogelijkheid deze verschillende trajecten van naderbij te bekijken, vragen te stellen en opmerkingen te geven.

Met deze twee nieuwe fietsostrades wil de provincie Antwerpen langere, veiligere en comfortabelere fietsroutes creëren. Deze routes vormen een ideale fietsweg voor onder andere het woonwerkverkeer. De provincie Antwerpen heeft de mogelijke trajecten voor de fietsostrade in kaart gebracht en voorgesteld aan de inwoners van Herentals. De provincie wil hiermee de inwoners van de betrokken gemeenten van bij het begin van het project inspraak geven in de mogelijke routes.

De verschillende mogelijkheden zijn grondig onderzocht door een studiebureau. Hierbij werd er rekening gehouden met enkele belangrijke pijlers zoals onder andere de mogelijkheid om zo weinig mogelijk oversteekplaatsen te voorzien over spoorwegen, zo kan de veiligheid voor de fietsers verhoogd worden. In het traject zullen er zo weinig mogelijk wegen en waterwegen gekruist worden. Het is voor de provincie Antwerpen ook van groot belang dat er rekening gehouden kan worden met natuurgebieden die binnen de trajecten vallen. Momenteel is er zeker nog geen concreet traject. Pas binnen een tweetal jaar zullen er effectief grondboringen en metingen kunnen gebeuren.