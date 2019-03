Herentalsenaar krijgt zegje over het bestuursakkoord:

“Nieuwe stadsbestuur wil zijn inwoners actief betrekken” Jurgen Geyselings

26 maart 2019

17u39 0 Herentals Herentals wil in de toekomst samen met zijn inwoners in dialoog gaan over de concrete uitwerking van het bestuursakkoord voor de komende 6 jaar. Een verkeersveilige en kwaliteitsvolle leefomgeving staan bovenaan het lijstje, ook wil het bestuur de stad haar unieke natuurlijke en historische troeven met trots laten beleven. Ten slotte staan gemeenschapsvorming, buurtversterking en zorg op maat op het programma.

“Het stadsbestuur wil de inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven actief betrekken bij de opmaak van het bestuursakkoord. We gaan daarom graag met iedereen in dialoog om samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. We willen luisteren naar verschillende ideeën en weten wat de bekommernissen van de mensen zijn. Dat doen we tijdens twee dialoogavonden en via een participatiewebsite”, vertelt Burgemeester Mien Van Olmen.

Er staan twee dialoogavonden op het programma in de stad, hier kunnen de inwoners in gesprek gaan met het stadsbestuur. Op woensdag 24 april kan men de investeringen in openbare ruimte, verkeersveiligheid, parkeren en leefmilieu in vraag stellen. Maandag 29 april komen dan burgerschap, vrijwilligerswerk, zorg en het veiligheidsgevoel bij de Herentalse bevolking aan bod. Beide dialoogavonden vinden plaats in de foyer van cc ‘t Schaliken, de deuren gaan gratis open voor iedereen om 19 uur.

“Tevens lanceren we vanaf 1 april een website waarop de inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven hun mening kunnen geven. De eerste resultaten van deze online gesprekken zullen dan ook besproken worden gedurende de dialoogavonden”, besluit Mien Van Olmen. Wie mee wil praten in de online dialoog zal zich wel vooraf moeten registreren. Dat kan nu al via https://inspraak.herentals.be. Hier verschijnen dan vanaf 1 april de krachtlijnen van het bestuursakkoord online en zal men dan de discussie kunnen aangaan met het stadsbestuur.