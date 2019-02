Herentalse studenten in debat met politici Jef Tegenbos

27 februari 2019

De leerlingen van het laatste jaar van KOSH, campus Collegestraat in Herentals, namen deel aan het jaarlijkse politieke debat dat al enkele jaren wordt georganiseerd. De school had daarvoor een beroep gedaan op verschillende politici. Wout Schafraet (PVDA), Imani Annouri (Groen), Anaf Hannes (sp.a), Bram Heylen (CD&V), Hans Maes (Open VLD) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) waren op de uitnodiging ingegaan. Bert Wollants van N-VA had eveneens toegezegd maar moest, wegens ziekte, in extremis afhaken.

Moderator Guy Tegenbos leidde alles in goede banen. Bosbrossen en klimaat en milieu, mobiliteit, drugsbeleid, onderwijs, migratie en vluchtelingen, sociale zekerheid, arbeid en werkloosheid, holebi’s en transgenders waren enkele van de thema’s die aan bod kwamen.