Herentalse Biscuiterie Thijs bakte vorig jaar 115 miljoen wafels voor Lidl Jurgen Geyselings

04 april 2019

22u46 1 Herentals Belgen zijn dol op hun wafels, dat staat buiten kijf. Maar ook het buitenland watertandt bij het zien van onze lekkernijen. Zo exporteerde supermarktketen Lidl vorig jaar liefst 115 miljoen wafels van de Herentalse bakkerij Thijs naar 14 verschillende landen. Dat is een stijging van 22 procent ten opzichte van 2017.

De topper blijft de Luikse wafel of suikerwafel. Vooral in de buurlanden kan Biscuiterie Thijs uit Herentals de vraag maar moeilijk volgen. De industriële bakkerij produceert 75 miljoen wafels per jaar voor de 309 Belgische winkels van supermarktketen Lidl.

Lidl en Thijs Biscuiterie werken nu al meer dan 10 jaar samen. “Thijs Biscuiterie produceert zeven verschillende soorten wafels voor Lidl: van softwafels met en zonder chocolade tot Luikse wafels”, vertelt Anne Coen, inkoper Lidl België. “Sinds enkele jaren wordt een groot deel van de productie ook naar 14 landen uitgevoerd naar de filialen van Lidl. Daardoor heeft Thijs Biscuiterie de activiteiten sterk kunnen uitbreiden.”

Lidl zet de laatste jaren sterk in op Belgische producten in de rekken. Liefst 41 procent van de leveranciers is Belgisch.