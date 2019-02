Herentalse academies openen hun deuren Jef Tegenbos

19 februari 2019

11u05 0

‘Tijd voor Kunst’. Dat is het thema waarmee de academies op zaterdag 23 februari hun deuren openen. In Herentals staan er eveneens tal van activiteiten op de kalender.

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, gevestigd in de Markgravenstraat 89, is geopend van 10 uur tot 18 uur. Het publiek kan er kennismaken met het werk van de studenten in de diverse ateliers. Voor kinderen zijn er tal van activiteiten waar ze aan kunnen deelnemen. Ook voor volwassenen zijn er workshops.

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28, is toegankelijk van 14 uur tot 18 uur. Daar tonen studenten hoe woorden als muziek in de oren kunnen klinken.