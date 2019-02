Herentals Symfonisch Orkest brengt winterconcert in ‘t Schaliken Jef Tegenbos

05 februari 2019

14u25 0

Het Herentals Symfonisch Orkest, onder leiding van dirigent Carl Vervoort, brengt op zaterdag 9 februari zijn winterconcert. Het programma omvat Judex uit Mors et Vita van Gounod, Onvoltooide Symfonie van Schubert en Pianoconcerto nr. 2 van Chopin met Daniël De Clerck als solist.

Het concert heeft plaats in de schouwburg van ‘t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals en begint om 20 uur. De toegang bedraagt 18 euro. Reserveren kan in ‘t Schaliken of op het telefoonnummer: 014/21.90.90. Info: www.herentalssymfonischorkest.be.