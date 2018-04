Herentals strijdt voor titel van Actiefste Stad 14 april 2018

02u31 0

De stad Herentals werkt zich in het zweet voor de titel van Actiefste Stad. Ze neemt daarvoor deel aan de 10.000 stappen-clash, die van 1 tot en met 31 mei 2018 plaatsvindt.





Voor de 10.000 stappen-clash van het Vlaams instituut Gezond Leven moeten zoveel mogelijk inwoners gaan wandelen en hun resultaten via de website of app hun dagelijkse stappen ingeven.





Wie na 1 maand de meeste stappen heeft gezet in zijn categorie (op basis van aantal inwoners) is de winnaar.Deze stappencompetitie wordt gehouden in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. "Met 10.000 stappen per dag beweegt u al voldoende voor een goede gezondheid", luidt het bij de initatiefnemers.





Deelnemen kan door te surfen naar www.10000stappen.be en zich aan te sluiten bij de groep van de stad Herentals.Bovendien maken alle deelnemers kans op leuke prijzen. Een stappenteller kunt u gratis lenen bij de dienst Welzijn en Preventie. U betaalt wel een waarborg van 2 euro. (MVBO)