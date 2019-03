Herentals ontdekt een nieuwe cultuurtempel Jurgen Geyselings

31 maart 2019

12u14 0

De Chapelle in Herentals, een verborgen parel. In de oude, maar uiterst gezellige kapel aan de voormalige speelplaats van het vroegere Instituut van de Voorzienigheid, een leegstaande school, staan sinds enkele weken tal van optredens gepland. Het idee vloeit voort uit het vroegere pop-up café dat enkele Herentalse vrienden in de kapel runden sinds mei vorig jaar. Toen het pop-up café de deuren eind vorig jaar de deuren sloot verloor Herentals een fantastische trekpleister. Reden te meer om opnieuw iets op poten te zetten op deze stek, besloten Luc Geysen, Jochen Van Laere en EriK Thijs.

Een eer om in deze unieke en fantastisch klinkende kapel te mogen spelen. Tom Helsen

De aftrap van het nieuwe concept, waarin het pop-up café omgetoverd werd naar een echte cultuurtempel met tal van muziek- en comedy-avonden, werd gegeven halverwege maart. Sindsdien stonden al verschillende topartiesten op het religieuze podium van de kapel. Onder andere Stef Kamil Carlens, Tom Helsen en Ida Nielsen brachten hun zangkunsten in de Chapelle. “Het is een eer om in deze unieke en fantastisch klinkende kapel mijn kunsten te mogen brengen”, vertelt Tom Helsen ergens in het midden van zijn gebracht concert.

Dat de organisatoren niet enkel muzikale optredens op het programma staan hebben, maar ook met comedy-avonden uitpakken maakt dat er een mooie variatie verschijnt op de kalender. Zo kregen onder meer Jeron De Wulf, bekend van ‘foute vrienden’, en de comedy sensatie van de laatste maanden Peter Hens, finalist ‘Voor de leeuwen’, vele lachspieren aan het werk tijdens hun optreden. “We dragen het comedy-genre hoog in het vaandel”, klinkt het bij mede-organisator Jochen.

“Onze zaal biedt plaats aan een kleine 300 toeschouwers wanneer we een staand concert brengen, en bij de iets intiemere, zittende concerten en comedy-avonden bieden we een 180 tal zitplaatsen aan”, geeft Chapelle-lid Luc Geysen ons mee tijdens een babbeltje aan de gezellige toog van de kapel. Een toog in retro-stijl, geheel aangepast aan het interieur dat de kapel rijk is, een erfenis van het oude pop-up café. Vintage tafeltjes, wiebelende houten stoelen, gezellige zetelhoekjes, talrijke planten en hier en daar een Jezus-beeld dat meegeniet van een gezellig avondje uit.

“Ons liedje is hier nog lang niet uitgezongen”, besluit het derde Chapelle-lid Erik Thijs. “We mogen tot oktober ons ding doen in de Chapelle. Ondertussen hebben we al een leuk programma in elkaar geknutseld. Onder meer comedy-vedetten Nigel Williams, Thomas Smith en Kamal Kharmach zullen hun beste beentje voorzetten. Verder kan je in de toekomst komen genieten van muzikale toppers als Bart Buls, Jan Hautekiet en zelfs Raymond van het Groenewoud.”

Wie uit is op gezelligheid, een uniek kader en enthousiaste organisatoren dient de komende maanden zeker een bezoek te brengen aan de Chapelle in Herentals. Een aanrader! Voor een volledig overzicht van het toekomstige programma kan je terecht op www.dechapelle-herentals.be. Je kan er terecht voor alle info in verband met de optredens en de bijhorende tickets.