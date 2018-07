Herentals Fietst & Feest pakt uit met springkastelenfestival 12 juli 2018

De organisatie van Herentals Fietst-Feest pakt dit jaar ook uit met een springkastelenfestival. Op het Kerkplein zal een twintigtal springkastelen worden opgesteld op donderdag 2 en vrijdag 3 augustus van 13 tot 20 uur. De springkastelen komen in de plaats van het adventure park van het 29ste Bataljon. "Na wat zoekwerk zijn we dan uitgekomen bij Jungle Jump uit Hulshout. Dat bedrijf organiseert regelmatig Jungle Jump Days in heel Vlaanderen waarbij ze pleinen of (sport)hallen omtoveren tot een speelparadijs", zegt Bart Timperman. "Zij staan in voor de volledige logistiek. Dus ook voor het permanente toezicht op de veiligheid op de springkastelen." De toegang tot het Spingkastelenfestival zal per kind één drankbonnetje kosten. Daarmee krijgt de kleine bezoeker een polsbandje dat de hele dag geldig blijft. De ouders kunnen gratis mee. (VTT)