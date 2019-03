Herentals Feest verandert van naam, maar strikt opnieuw reeks bekende artiesten Toon Verheijen

24 maart 2019

De organisatie van Herentals Fietst & Feest pakt dit jaar opnieuw uit met een rijkelijk gevulde affiche voor Herentals Feest op 2 augustus. Voor de jeugdige fans zijn er onder andere Kaatje en Cool kids en later op de avond staan onder andere Laura Tesoro, Diamonds on the Rocks en de dj's van Studio Brussel op de agenda. Door de naamsverandering naar Volvo Van Houdt Happening kan de organisatie ook rekenen op meer financiële slagkracht.

Herentals Feest, dat vanaf dit jaar Volvo Van Houdt Happening heet, is al jaren niet meer weg te denken tijdens de zomer. Met de naamsverandering is de organisatie ook meer dan tevreden. “Het Kempense bedrijf was al langer een partner van de tweedaagse Herentals Fietst-Feest, maar voortaan is het bedrijf titelsponsor van het podiumgebeuren. Daar zijn we blij om, want dat garandeert ook een stabiele financiering”, zegt Charles Van de Wouwer.

De organisatie heeft weer een hele reeks muzikale gasten kunnen strikken met Kaatje, Cool Kids en Campus 12 voor de jeugd. ’s Avonds staan Diamonds on the Rocks, Laura Tesoro, De Romeo’s en Les Truttes op de affiche. “Als afsluiter kiezen we dit jaar niet voor lokale dj’s. We willen eens wat anders brengen en daarom boekten we dit jaar de dj's van Studio Brussel met het concept was het nu ’80, ’90 of 2000. We zijn er zeker van dat de Markt weer bomvol feestende jonge mensen zal staan”, besluit programmator Guy Huysmans.