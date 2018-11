Herdenking einde van Eerste Wereldoorlog Jef Tegenbos

08 november 2018

In Groot-Herentals wordt op zondag 11 november op verschillende plaatsen het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. In de Sint-Niklaaskerk van Morkhoven is er om 9 uur een herdenking, gevolgd door een kransneerlegging op het kerkhof. Aan het monument in Berteneinde is er om 10.20 uur een plechtigheid.

In de Sint-Bavokerk in Noorderwijk is er om 10.15 uur een kransneerlegging. Nadien volgt er een optocht naar de nieuwe begraafplaats, waar eveneens kransen worden neergelegd.

Op de Grote Markt van Herentals is er om 10.50 uur een bloemenhulde aan het monument van de Boerenkrijg. Die wordt gevolgd door een optocht naar de Sint-Waldetrudiskerk, waar om 11 uur een eucharistieviering wordt gehouden. Na de viering gaat het richting Molenvest, waar er een bloemenhulde is aan het monument van de gesneuvelden.