Heraanleg Markgravenstraat gevierd

Foto Vanderveken Bewoners en politici in de vernieuwde Markgravenstraat.

Samen met de buurtbewoners vierden meerderheidspartijen sp.a en CD&V tijdens een receptie in de cafetaria van sporthal Vossenberg de officiële heropenening en de vernieuwing van de Markgravenstraat. De straat beschikte over één van de oudste rioleringen van de stad. Vooral na hevige regenval kregen de bewoners te maken met onder meer wegverzakkingen. Op 27 maart is begonnen met de eerste fase van de vernieuwing, die het deel van de Klein Markt tot aan het kruispunt met de Vossenberg omvatte. Na afloop van het bouwverlof kwam het deel van aan de Vossenberg tot aan de Koeterstraat aan de beurt. (TJH)