Helft vacatures zorgsector blijft open PROVINCIE COÖRDINEERT STAGEPLAATSEN LEERLINGEN ZORGOPLEIDING TOON VERHEIJEN

28 juni 2018

02u56 0 Herentals De zorgsector vraagt meer en meer personeel omdat de vergrijzing alsmaar toeneemt. Daarvoor zijn opgeleide leerlingen nodig, maar die vinden nu niet altijd de weg naar een goede stageplaats en dus de kans op een job. De provincie wil nu een coördinerende rol op zich nemen.

In het vorige schooljaar schreven 506 leerlingen/studenten in de provincie Antwerpen zich in voor het zevende jaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige. Meer dan een verdubbeling dan de 243 die er waren in 2008. "Een goed teken, maar het is niet genoeg", zegt gedeputeerde Peter Bellens. "De zorgvraag blijft ook alsmaar stijgen door de vergrijzing. Je ziet dat ook aan de vacatures van VDAB in de provincie Antwerpen in de zorgsector. Dat waren er tot april dit jaar niet minder dan 830 waarvan hooguit de helft is ingevuld geraakt."





Matching

De provincie neemt nu een coördinerende rol op zich om het aanbod van stageplaatsen bij negentien thuiszorgdiensten en leerlingen van veertig scholen op elkaar af te stemmen. "Nu wordt er wel over en weer gecommuniceerd, maar niet altijd gestroomlijnd waardoor dikwijls leerlingen op een plaats terechtkomen die niet ideaal voor hen is en waardoor ze misschien afhaken", aldus Bellens.





"Met dit 'matching' project willen we er mee voor zorgen dat leerlingen op de juiste stageplaats terechtkomen. Zo is de kans groter dat ze hun studies afronden én ook effectief doorstromen naar de arbeidsmarkt. Hopelijk gaan de andere overheden dan wel mee in het verhaal en zorgen zij mee voor goede arbeidsvoorwaarden en een aanvaardbare werkdruk." Concreet gaat de provincie dus alle stageplaatsen bundelen én ook alle profielen van studenten bezorgen aan de thuiszorgorganisaties.





Succes

Tom Janssen van Familiehulp en werkneemster Tinne Aerts (19) uit Merksplas zijn blij dat het gebeurt. "Wij hadden het vorige schooljaar 175 stagiairs, waarvan er uiteindelijk maar een derde zal doorstromen. Veel gaan er verder studeren of kiezen voor werken in een echte zorginstelling. We juichen dit nieuwe systeem alleen maar toe. Hopelijk krijgen we zo ook meer diversiteit, want we hebben bijvoorbeeld weinig mannen en allochtonen." Tinne Aerts (19) is blij dat ze het zevende jaar heeft gedaan én op de ideale stageplaats kwam, want ondertussen werkt ze onder meer voor NOAH, een dagbestedingsproject in Merksplas.





"Eigenlijk wilde ik verder studeren voor animator, maar omdat het werk via de stageplaats me zo beviel, ben ik gebleven. Als thuisverzorgster heb je het gevoel dat je mensen nog altijd hun vrijheid geeft. In een zorginstelling is dat minder. Daar moet het echt vooruitgaan."