Heistse Pijl trekt door Geel en Herentals 26 april 2018

De wielerwedstrijd Heylen Vastgoed Heistse Pijl trekt dit jaar door de Kempische steden Geel en Herentals. De wedstrijd, met vertrekplaats in Turnhout en de aankomst in Heist-op-den-Berg, draagt voortaan ook de ondertitel 'in memoriam Michael Goolaerts'.





De organisatie van de Heylen Vastgoed Heistse Pijl, dit jaar op zaterdag 2 juni, wil zich profileren als dé wedstrijd van de Kempen. "Geel en Herentals zijn twee mooie steden en hebben een wielertraditie. Het is gewoon logisch dat we daar iets mee doen", legt Dieter Clerx van de organisatie uit. "Nu de Scheldeprijs niet meer door de Kempen komt, dreigt de sterke binding tussen de regio en het wielrennen verloren te gaan. Wij willen dit tegenwerken."





In Herentals zal hoofdsponsor Heylen Vastgoed voor zijn kantoor op de Grote Markt verschillende activiteiten organiseren. De renner die als eerste het kantoor passeert, wint een prijs. "Het monument Rik Van Looy is bij uitstek het monument uit onze stad waar de mensen vandaag de dag nog steeds over spreken. Ik ben dan ook heel blij dat de koers langs zijn standbeeld passeert", aldus sportschepen Liese Bergen (sp.a). De organisatie van de Heylen Vastgoed Heistse Pijl kondigde ook aan voortaan het onderschrift 'in memoriam Michael Goolaerts' te gebruiken in de wedstrijdnaam. De betreurde renner uit Hallaar woonde op een boogscheut van het parcours. De trofee voor de strijdlust draagt eveneens zijn naam. (AVH)