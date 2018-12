Heemkring Nortrevic wandelt met Driekoningen Jef Tegenbos

28 december 2018

Het is een traditie dat de Noorderwijkse heemkring Nortrevic in de periode van Driekoningen een wandeling organiseert. De zevende editie heeft plaats op zondag 6 januari, met vertrek vanaf 14 uur aan het oude zwembad, achter de kerk van Noorderwijk. De deelnameprijs aan deze gezinsvriendelijke wandeling bedraagt 2 euro. In de prijs zit een opwarmertje, dat onderweg wordt aangeboden.

In gelegenheidscafé Nortrevic zijn eveneens frikadellen met krieken te verkrijgen aan de prijs van 7 euro. Hiervoor kan tot 31 december ingeschreven worden bij Jules Van Olmen, via e-mail: julesvanolmen@gmail.com of telefonisch: 0486/49.18.21.