HBC geeft gratis initiatieles badminton Kristof Baelus

12 november 2018

De Herentalse Badminton Club zal zeven opeenvolgende vrijdagen een gratis initiatieles badminton geven. Nieuwe leden en geïnteresseerden zijn nu vrijdag reeds welkom voor een initiatieles in sporthal De Vosseberg.

Sinds oktober beschikt de club op woensdag over zes speelvelden, deze kunnen ook op vrijdag benut worden. Als clublid kan je nu momenteel op vier weekdagen je energie kwijt in deze sport. Voor de jeugd zullen er op zaterdagvoormiddag en maandagavond extra trainingen georganiseerd worden. Gezien dit voor de club een verhoging van het huurgeld met zich meebrengt organiseren zij op 13 januari een quiz in zaal ‘t Hof in Herentals. Hiermee trachten ze extra geld in het laatje te brengen, de club wil de lidgelden immers zo laag mogelijk houden.