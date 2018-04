Hartcentrum behandelt meer dan 3.000 patiënten per jaar 05 april 2018

02u34 0 Herentals In het Kempens Hartcentrum zijn vorig jaar 3.025 patiënten behandeld. Maar dan 1.100 patiënten kregen er stents ingeplant. "Vier jaar na de opstart zijn we een van de grotere hartcentra van België wat betreft hartkatheterisatie", zegt medisch coördinator Herman Van der Stighelen.

Tot vier jaar geleden beschikte de Kempen niet over een hartcentrum. Patiënten met acute hartproblemen moesten dan uitwijken naar Leuven of Antwerpen, waardoor kostbare tijd verloren ging. Sinds 2014 kunnen ze terecht in het Hartcentrum op de vierde verdieping van campus Sint-Elisabeth in Turnhout. Daar worden diagnostische katheterisaties uitgevoerd, waarbij vernauwingen in de kransslagaders met contrastvloeistof en röntgenstralen in beeld kunnen worden gebracht. Indien aangewezen wordt de vernauwing opengemaakt met behulp van een ballon en het plaatsen van een stent. Het aantal patiënten dat er geholpen werd, stijgt ieder jaar. In 2015 waren er dat 2.470. Het jaar nadien groeide dat cijfer tot 2.734, en vorig jaar stond de teller op 3.025 patiënten.





Gestart in 2014

"Vier jaar na de opstart zijn we een van de grotere hartcentra van België wat betreft hartkatheterisatie. Dat doen we ondanks het feit dat we tot op heden nog geen cardiochirurgie kunnen aanbieden in de Kempen", zegt medisch coördinator Herman Van der Stighelen. "Het centrum ontving zijn eerste patiënt in februari 2014 en behandelt momenteel dus meer dan 3.000 patiënten per jaar." (JVN)