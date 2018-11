Harmonieorkest Sint-Jozefscollege herdenkt oorlogsslachtoffers Jef Tegenbos

20 november 2018

Met het ‘Remembrance concert’ willen de muzikanten van het Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege uit Herentals, een hulde brengen aan de gesneuvelden van alle oorlogen. De opvoeringen hebben plaats op zaterdag 24 november om 20 uur en op zondag 25 november om 15 uur in de feestzaal van het Sint-Jozefscollege, Collegestraat in Herentals. De leerlingen van de afdeling Woord van de Herentalse academie, omkaderen het geheel met passende poëzieteksten. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Info en reserveren: www.harmonieorkestsjc.webs.com.