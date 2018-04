Harmonie brengt voorjaarsconcert 25 april 2018

'Musicals'. Dat is het thema van het voorjaarsconcert dat het Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege op zaterdag 28 april om 20 uur en zondag 29 april om 15 uur op de planken brengt. Op het programma staan onder meer nummers van Cats, The Sound of Music en La La Land. De leerlingen van de stedelijke academie voor Muziek, Woord en Dans en het Jeugdorkest, onder leiding van Brigitte Goemans, verzorgen het voorprogramma. Het grote orkest staat onder leiding van Bruno Van Steenbergen. De opvoeringen hebben plaats in de feestzaal van KOSK, Campus Collegestraat. Een kaart kost 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Wie jonger is dan twaalf jaar heeft gratis toegang. (TJH)