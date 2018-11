Hans Van den Eynden is nieuwe voorzitter van Groen Herentals Kristof Baelus

21 november 2018

18u06 0 Herentals Hans Van den Eynden zal Tobias Daneels opvolgen als Voorzitter van Groen Herentals. Daneels zal een nieuwe functie als provincieraadslid ter harte nemen. Gisteren werd Van den Eynden unaniem verkozen op de ledenvergadering van de partij.

Groen Herentals haalde voorbije verkiezingen drie zetels in de gemeenteraad en wil die lijn de komende zes jaar doortrekken met een groep van ervaren Groenen en gemotiveerde nieuwkomers. Kartrekkers van deze partij zullen Hans Van den Eynden als voorzitter en Marèse van der Zant als secretaris zijn.

“Samen met onze partijgenoten willen we Groen Herentals verder uitbouwen en van onze prachtige stad een nog mooiere plek om te wonen maken. We zien dat Herentals een rechtser bestuur heeft, daarom is het nodig dat we langs progressieve kant stevig, maar constructief weerwerk bieden in de gemeenteraad”, aldus Van den Eynden.