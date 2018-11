Handelaars niet tevreden met datum Grote Prijs Rik van Looy Kristof Baelus

14 november 2018

De Herentalse handelaars zijn niet te spreken over de datum van de Grote Prijs Rik van Looy. Deze zal plaatsvinden op 6 juli 2019 en laat dat nu ook net de eerste zaterdag van de solden zijn.

De vorige editie van de wielerwedstrijd werd naar de handelaars toe voorgesteld als een éénmalig evenement. Ook toen was er een grote omzetdaling bij de handelaars. Volgend jaar wil de organisatie een meer uitgebreide editie organiseren. De organisatie kreeg hiervoor wel de goedkeuring van het Herentals stadsbestuur.

“De stad wil meer winkeliers aantrekken naar Herentals en het centrum opwaarderen maar winkels aantrekken en op het belangrijkste omzetmoment van het jaar een wielerkoers door de winkelstraat organiseren kan niet”, zeggen de Herentalse handelaars.

Volgens de handelaars is het interessanter de wedstrijd eind september te organiseren. Dan is er een gratis evenement op het einde van een voor veel mensen dure maand. De organisatie wist de handelaars te vertellen dat de wedstrijd verplaatsen niet mogelijk was. Er werden wel maatregelen genomen om de hinder te beperken. Zo werden vorige editie straten te vroeg afgesloten, dit zal in 2019 niet meer het geval zijn. Ook zal het startuur verlaat worden zodat de aankomt pas tegen 19 uur verwacht wordt.