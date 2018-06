Halve marathon moet Neteland Natuurloop nog verder doen groeien 21 juni 2018

02u52 0 Herentals Deelnemers van Neteland Natuurloop kunnen vanaf dit jaar ook kiezen voor een halve marathon. De natuurloop groeit zo uit tot een populaire loopwedstrijd in de Kempen. "Uit de voorlopige inschrijvingen blijkt dat de halve marathon veruit de populairste afstand is."

Neteland Natuurloop begon in 2015 als een kleine loopwedstrijd met start en aankomst in de tuin van initiatiefnemer Kenneth Deckers. Een paar honderd deelnemers daagden op. De natuurloop bleef gestaag groeien. Voor de vierde editie op 25 augustus mikt Kenneth Deckers op minstens 750 deelnemers. Voor de organisatie krijgt Kenneth voortaan hulp van zijn studievriend William Dias Morais.





"De Neteland Natuurloop werd te groot om dit nog alleen te trekken", vertelt Kenneth. "Ik was dus heel blij dat mijn kameraad mee de kar wil trekken."





Nieuw dit jaar is de halve marathon. Die moet het evenement verder doen groeien tot 750 deelnemers.





"De halve marathon is meteen de populairste afstand. Van de vijftig inschrijvingen die we al binnen kregen, kiest 70% voor de halve marathon", aldus Kenneth en William. "We onderscheiden ons van alle grote loopevents zoals die van Golazo door onze kleinschaligheid en ons recreatief karakter. Wij doen bijvoorbeeld heel bewust geen tijdsmeting. Wie door de natuur loopt, moet naar de natuur zien en niet naar een chrono. Wie bovenop de Toeristentoren komt, moet niet vlug doorlopen, maar kan rustig genieten van het prachtige uitzicht." (JVN)