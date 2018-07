Grote Markt juicht na thriller DUIZENDEN KEMPENAARS VOLGEN WK-WEDSTRIJD OP GROOT SCHERM 03 juli 2018

02u58 0 Herentals Het mooie weer heeft gisterenavond vele duizenden Kempenaars naar één van de WK-schermen in onze regio gelokt, zoals naar de Grote Markt in Herentals. De Rode Duivels trakteerden hen in extremis op een overwinning.

Verscheidene marktpleinen zoals in Herentals, Turnhout of Geel kleurden gisterenavond zwart-geel-rood. Duizenden supporters wilden op een groot scherm zien hoe België zich kwalificeerde voor de kwartfinale. Lange tijd zag het er slecht uit, maar de bedrukte sfeer sloeg in de laatste seconden om in euforie. "Mooi weer, liters bier en uiteindelijk een onverwachte overwinning van de Rode Duivels. Meer moet je niet hebben om sfeer te krijgen. Vrijdag zijn we weer van de partij. Dan hakken we Brazilië in de pan", klonk het bij enkele supporters op de Grote Markt in Herentals.





Langer toezicht

In het centrum van Turnhout klopte de politie gisterenavond overuren. Na de vorige WK-wedstrijd van de Rode Duivels was het enkele uren na de wedstrijd op het Zegeplein tot een zware vechtpartij gekomen. "We zetten geen extra manschappen in. Dat zijn er opnieuw dertien. Maar de agenten zullen wel langer toezicht houden, ook wanneer de supporters nog in de cafés blijven hangen", vertelde politiewoordvoerder Rudy Remijssen voor aanvang van de wedstrijd. (JVN)