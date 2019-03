Grootste beachbar van de Kempen verhuist van Westerlo naar Herentals Kristof Baelus

06 maart 2019

22u57 3 Herentals Kristof Van Loy, zaakvoerder van Rent A Lounge, strijkt dit jaar met zijn Beobab Beach Club neer in de industriezone ter hoogte van Frame 21 in Herentals. Vorig jaar pootte de organisator de Beach Club neer op de parking van KVC Westerlo. “Nieuw dit jaar is het sushirestaurant.”

Vanaf 17 mei opent op de industriezone in Herentals ter hoogte van Frame21 de grootste beachclub van de Kempen. Zoals vorig jaar staat er weer een cocktailbar, twee restaurants, een tropische tuin en een zwembad.

Sushi

“Er zullen heel wat verschillen zijn. Zo spitsen we ons ook toe op de bedrijfswereld”, zegt Kristof Van Loy. “We zullen zelfs met een unieke verrassing op de proppen komen. Wat dat precies wordt, is nog geheim maar het heeft met Cuba te maken.”

Nieuw dit jaar is een sushirestaurant.

“Ook voor bedrijven werken we speciale formules uit zodat ze ‘s middags kunnen komen lunchen, of hun bedrijfsfeest in Baobab Beach Bar kunnen organiseren”, zegt de organisator. “We beschikken over een tent met twee verdiepingen. Ook bedrijven die graag partner worden, zijn nog steeds welkom.”

Automatische kassa

Voor een vlottere betaling aan de bar wordt het kassasysteem geautomatiseerd. Bezoekers krijgen een soort bankkaart, waarmee ze een hele zomer kunnen betalen.

Voor de promo werkt Van Loy samen met enkele bekende BV’s waaronder ex-Miss België Annelies Törös en de Herentalse Celine Van Ouytsel. Zij werken alvast mee aan een promofilmpje dat in het buitenland opgenomen zal worden.