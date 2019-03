Groots huwelijksaanzoek gaat compleet de mist in, maar eindigt gelukkig toch met ‘ja’ Kristof Baelus

14 maart 2019

07u09 0 Herentals Suzy spaarde woensdag geen enkele moeite om haar Daniel te verrassen met een groots huwelijksaanzoek. Overal ballonnen, grote borden langs straat met het heuglijke nieuws op... Ze had alleen geen rekening gehouden dat haar grote liefde nog een worstenbroodje was gaan halen en daardoor de verkeerde kant van de straat kwam ingereden. Het aanzoek eindigde gelukkig nog met ‘ja’.

In de Beukenlaan in Herentals keken de bewoners woensdag wel heel vreemd op toen de straat plots vol met rood en witte ballonnen versierd was en er grote witte borden aan de bomen hingen. Op die borden stond er in koeien van letters geschreven: ‘Uw zot wijveke... zegt eindelijk... JAA! ‘ Zo’n groots opgezet huwelijksaanzoek hadden ze in de buurt nog niet gezien. De bedenkster van het hele plan: Suzy Wuyts, die samen met haar man Daniel achteraan de straat woont.

“Daniel en ik kennen elkaar zeer lang. In het middelbaar was hij al verliefd op mij; en eerlijk gezegd: ik had toen ook een zwak voor hem maar ik was helemaal niet klaar voor een relatie”, zegt Suzy Wuyts. Hun wegen scheidden en Daniel stapte uiteindelijk in het huwelijksbootje met een andere vrouw. “Zij schonk me twee geweldige kinderen, Anouk (18) en Robbe (20). Maar na twaalf jaar liep mijn huwelijk toch mis en ben ik gescheiden.”

Het was op een moment zo erg dat Daniel mij maandelijks ten huwelijk vroeg. Ik heb hem toen klaar en duidelijk gezegd dat ik hem zelf zal laten merken als ik er klaar voor was, en voilà, dat moment was eindelijk aangebroken Suzie

Al 11 jaar samen

Na zijn scheiding nam Daniel weer contact op met zijn schoolliefde Suzy, én met succes: ondertussen zijn de twee tortelduifjes al elf jaar samen. “Toen we weer contact hadden met elkaar, sloeg de vonk meteen over", lacht Suzy. Voor Daniel was het dan ook snel duidelijk: met die vrouw wou en zou hij trouwen. “Hij bleef maar aandringen. Het was zelfs zo erg dat hij mij maandelijks ten huwelijk vroeg. Ik heb hem toen klaar en duidelijk gezegd dat ik hem zelf zal laten merken als ik er klaar voor was, en voila, dat moment was eindelijk aangebroken.”

Suzy trommelde enkele vrienden en familieleden op en in geen tijd veranderden ze de anders zo rustige Beukenlaan in een kleurrijke straat. “Ik maakte verschillende borden met een opschrift en hing gekleurde ballonnen aan de bomen”, zegt ze. “Als hij door de straat zou rijden, zouden de borden de zin ‘Daniel Pauwels, mene liefste onnozelaar uw zot wijveke zegt eindelijk ja’ vormen.”

Worstenbroodje

Een origineel huwelijksaanzoek, dat Daniel ongetwijfeld met verstomming zou slaan. Maar door een ‘klein hongertje' viel het plan in duigen. “Normaal kom ik altijd langs dezelfde weg naar huis en zou ik de borden hebben opgemerkt”, zegt Daniel. “Maar omdat ik nog zin had in een worstenbroodje, kwam ik nu langs de andere kant de straat ingereden en merkte ik de borden niet op. Toen ik thuiskwam stuurde Suzy mij meteen het blokje rond zodat ik toch de borden nog zou lezen. Natuurlijk zei ik met veel plezier ‘ja’ toen ze nadien voor mij op haar knieën ging.”

Het feest met vrienden en familie barstte meteen los, een trouwdatum heeft het koppel nog niet maar deze zal niet lang meer op zich laten wachten.