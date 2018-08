GroenPlus deelt pluimen uit 21 augustus 2018

GroenPlus, de senioren van Groen, heeft in De Linde in Retie enkele 'Groene Pluimen' uitgereikt. Daarmee wil GroenPlus lokale en duurzame projecten belonen. Natuurpunt kreeg een pluim voor haar natuurreservaat Tikkebroeken.





't Huizeken kreeg een pluim omdat het project zinvolle dagbestedingen aanbiedt aan mensen die niet in het betaalde arbeidscircuit terecht kunnen. Repaircafé De Warande werd gehuldigd omdat ze elke maand een elektro-, naai- en klusatelier aaanbiedt, en er ruimte is voor een weggeefkraam. Daarnaast kregen ook de Fiets-bib (een uitleenpunt voor kinderfietsen) en Samentuin Den Hof (opgebouwd en onderhouden door de inwoners van WZC Alfons Smet-residenties) een Groene Pluim.





(JVN)