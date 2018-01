Groene sjaal voor 'De Boekerij' van de Molekens 23 januari 2018

02u35 0

Het is al enkele jaren een traditie dat Groen Herentals tijdens zijn nieuwjaarsreceptie de groene sjaal uitreikt aan personen of verenigingen die volgens de partij het voorbije jaar mee het verschil hebben gemaakt.





Dit jaar ging de groene sjaal als symbolisch schouderklopje naar 'De Boekerij'. Een burgerinitiatief in de Molekens die in de oude bibliotheek een ontmoetingscentrum voor jong en oud hebben geopend. De Ernest Claesstraat en basisschool (W)Onderwijs waren de andere genomineerden.





(TJH)