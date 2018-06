Groen licht voor fietstunnel onder spoorweg 23 juni 2018

02u38 0 Herentals Vlaams minister Ben Weyts heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een fietstunnel onder de sporen in Herentals. De tunnel kadert in de aanleg van de fietsostrade tussen Herentals en Balen.

Als alles volgens plan verloopt, zullen de voorbereidende werken voor de aanleg van de fietstunnel al in september van dit jaar starten. In het najaar van 2019 zouden dan de eerste fietserser door kunnen rijden. De tunnel in Herentals begint aan het einde van de Koulaak en gaat onder het spoor door richting Rozenstraat. "Dat zal voor een veilige kruising van de sporen zorgen en is op termijn, wanneer de overweg aan de Lichtaartseweg afgeschaft zal worden, de enige mogelijkheid om als fietser de sporen te kruisen", zegt federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA).





1,6 miljoen euro

Aan de tunnel hangt een prijskaartje van 1,6 miljoen euro vast. Dat geld komt grotendeels van de Vlaamse overheid. Een investering die alleen maar voordelen heeft, volgens Yoleen Van Camp. "Herentals zal in het fietsostradenetwerk een centrale rol innemen en deze tunnel zal daar een belangrijk onderdeel van uitmaken", besluit Van Camp.





"De fietsostrades hebben het potentieel om veel verkeer van de nu vaak verzadigde ring weg te halen, maar dan moeten de trajecten uiteraard wel aansluiten en mogen er niet te veel obstakels zijn. Deze tunnel zorgt voor een vlottere doorgang van Herentals richting Olen en Balen, en zal tevens het station van Herentals beter bereikbaar maken."





(JVN)