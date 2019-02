Groen bedankt treinreizigers op ‘Valentrein’: “Ze maken meest ecologische keuze” Kristof Baelus

14 februari 2019

14u18 0 Herentals Op Valentijnsdag trekt Groen Herentals zoals de voorbije jaren naar het station. Met deze actie willen ze alle pendelaars, die het openbaar vervoer van en naar hun werk nemen, een hart onder de riem steken.

Groen deelde tussen 6 uur en 8 uur in het Herentals station 1.100 ‘valentreinkaartjes’ uit aan pendelaars. “De cijfers van zowel de NMBS en De Lijn zakken naar een dieptepunt”, zegt Hans Van den Eynden, voorzitter van Groen Herentals. “Ook vanuit Herentals moeten de pendelaars naar Antwerpen of Brussel wekelijks meerdere keren vaststellen dat ze niet tijdig op hun bestemming raken, dat is enorm demotiverend.”

Investeringen

Groen ziet de investeringen in het openbaar vervoer de komende jaren graag de hoogte ingaan. Volgens de partij is een uitgebreid, betaalbaar openbaar vervoersnet cruciaal om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. Mits de nodige investeringen hoopt de partij dat het openbaar vervoer de voorkeur zal krijgen op de wagen. “Samen met forse investeringen in fiets- en wandelpaden is een investering in het openbaar vervoer de enige juiste weg naar een duurzame toekomst.

Ecologische keuze

“We willen pendelaars op deze ‘valentrein’ vooral een positief gevoel geven”, klinkt het. “Ze maken de meest ecologische keuze en met Groen gaan we ervoor zorgen dat het ook de meest logische keuze zal worden.”

Het was duidelijk dat de treinreizigers deze actie van Groen kunnen appreciëren. “Het is belangrijk dat er meer geld kan worden vrijgemaakt voor een goede werking van het openbaar vervoer. Ik moet dagelijks naar Brussel en vaak kom ik daar te laat aan", zegt Jolien Vercammen. “Op die momenten zou je liever met de auto rijden, maar dat is dan weer heel wat minder ecologisch.”