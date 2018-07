Greg Van Avermaet komt naar na-Tourcriterium 31 juli 2018

02u37 0 Herentals Het Boretti na-Tourcriterium in Herentals kan nu donderdag uitpakken met een mooi deelnemersveld. Nieuwe namen zijn die van Oliver Naesen en Daniel Oss, maar ook niemand minder dan Greg Van Avermaet. Met de wereldkampioen, de Olympische kampioen, de Belgische en de Nederlandse kampioen op de weg heeft het Herentalse criterium een uniek klavertje vier aan de start.

Peter Sagan, Mathieu van der Poel, Greg Van Avermaet. Van een knap deelnemersveld gesproken. Ook Oliver Naesen en Daniel Oss, de luitenanten van Sagan en Bardet in de Tour, tekenen present.





Al twee keer winaar

"We moeten in de eerste plaats Greg Van Avermaet en zijn management zelf bedanken", beklemtoont voorzitter Charles Van de Wouwer. "Zij toonden zich echte vrienden van ons criterium door zich toch bereid te tonen om te komen. Greg is dit jaar voor de vierde keer op rij bij ons en staat al twee keer als winnaar op onze erelijst. Greg toont op die manier zijn sympathie voor onze organisatie. Dat hij een klasserenner is, weten we al langer. Maar ook op deze manier toont hij zijn klasse buiten de koers."





Dé wielerstad

"Als organisator weet je zoiets echt wel te waarderen. We doen toppers zoals Colbrelli, Oss, Naesen en de andere toppers oneer aan, maar het klavertje vier dat met de eerste vier rugnummers zal rijden, is echt van een niveau waarmee Herentals zijn naam als dé wielerstad van Keizer Rik sterker dan ooit op de kaart zet." (VTT)