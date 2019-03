Gras gezaaid om modderpoel op speelpleintje weg te werken Kristof Baelus

15 maart 2019

10u57 0

Dit jaar kreeg het stadspark een glijbaan voor de allerkleinsten, maar omdat de ondergrond te drassig is, werd de glijbaan maar weinig gebruikt. Er kwamen zelfs klachten van buurtbewoners. Schepen van Groen Pascal Van Nueten (N-VA), kwam met een oplossing en liet er gras zaaien. “Toen het toestel geplaatst werd, moest de aannemer het gras verwijderen, waardoor het daar al snel een modderpoel werd”, zegt Van Nueten. “Momenteel is de ruimte afgesloten om het gras te laten ingroeien, binnenkort hopen we dat de kleinsten zich er weer kunnen uitleven.”