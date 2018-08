Gouverneur schorst beslissing over nieuwe functie stadssecretaris 02 augustus 2018

02u40 0 Herentals Provinciegouverneur Cathy Berx heeft een beslissing van de Herentalse gemeenteraad geschorst. Ze kan zich niet vinden in de functieomschrijving voor 'adjunct algemeen directeur' die in Herentals wordt gecreëerd in het kader van de integratie van stad en OCMW.

Het Vlaamse Decreet Lokaal Bestuur stelt dat gemeenten en OCMW één organisatie moeten worden. Niet alleen dat de verschillende diensten van de stad en het OCMW moeten samengevoegd worden, ook het management wordt eengemaakt.





In Herentals werd afgesproken dat OCMW-secretaris Dirk Soentjens algemeen directeur zou worden. Stadssecretaris Tanja Mattheus, die onlangs nog een kogelbrief kreeg, zou 'adjunct algemeen directeur' worden in de nieuwe organisatie. "Op het ogenblik dat Dirk Soentjens met pensioen gaat, uiterlijk vanaf 2023, zal Tanja Mattheus hem opvolgen als algemeen directeur", luidde het voorstel.





Op 5 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Herentals de functieomschrijving en de voorwaarden voor de invulling van de functie van 'adjunct algemeen directeur' goedgekeurd. "De regeling houdt in dat Tanja Mattheus, die in contractueel mandaat als secretaris was aangesteld, de functie van adjunct algemeen directeur in statutair mandaat kan invullen. Voor de statutaire invulling van de nieuwe functie werd bepaald dat Mattheus een examen moest afleggen. Uit het eindproces-verbaal van de selectieprocedure blijkt dat Mattheus geslaagd is voor deze selectieprocedure en dat ze zeer geschikt is voor de functie", zegt Jan Bertels.





Dinsdag ontving het stadsbestuur een brief waarin gouverneur Cathy Berx het gemeenteraadbesluit over de adjunct algemeen directeur schorst.





Toch heeft de gemeenteraad dinsdagavond de aanstellingen van algemeen directeur en adjunct algemeen directeur goedgekeurd. Het stadsbestuur bereidt op dit moment juridische stappen voor om de schorsing van de beslissing van 5 juni ongedaan te maken. (JVN)