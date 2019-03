Golfclub Witbos in Noorderwijk krijgt subsidie voor toegankelijk toilet Jurgen Geyselings

27 maart 2019

11u42 0

Het Herentalse college van burgemeester en schepenen kende een subsidie voor sportinfrastructuurwerken toe aan Golfclub Witbos. De sportclub in Noorderwijk wil een G-sportwerking opstarten en laat daarom een nieuw toilet installeren dat toegankelijk is voor G-sporters. Ook de deuropening en de toegangsweg moeten aangepast worden zodat het toilet goed bereikbaar is. De subsidie bedraagt 50 procent van de kostprijs met een maximum van 5.700 euro.