Gezonken binnenschip zal nog dagen in het midden van Albertkanaal blijven liggen Kristof Baelus

14 november 2018

18u15 0

Momenteel zijn er nog geen verdere ontwikkelingen in het plan om het schip dat dinsdag gezonken is in het Albertkanaal te bergen. Het binnenschip van 60 meter lang zal nog dagen in het midden van het water blijven liggen.

Enkel de signalisatie voor voorbijvarende schepen is momenteel geoptimaliseerd. Ook blijft een dijkwachter constant ter plaatse voor de communicatie met aankomende schepen zodat ze niet te snel voorbij varen en grote golven zouden opwekken. Deze zouden het gezonken schip instabiel kunnen maken. Momenteel lekt het schip nog geen lading of olie, voor het geval dit toch zou gebeuren liggen er nog steeds oranje boeien rond het schip om eventuele lekken te beperken aan het wateroppervlak.

Gezien het schip vlak onder een 380.000 volt leiding ligt zal de berging zeer moeilijk verlopen. Er is aanspraak gedaan op meerdere bergingsfirma’s. Vermoedelijk zal de verzekeringsmaatschappij van het gezonken schip in overleg met De Vlaamse Waterwegen een bergingsfirma kiezen. De werken zelf kunnen ook snel een hele dag in beslag nemen, wat waarschijnlijk terug voor een grote hinder voor het scheepvaartverkeer zal zorgen.