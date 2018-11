Gezonken binnenschip wordt maandag uit Albertkanaal gehaald Vertraging bij plaatsing banden die wrak uit water moeten tillen Wouter Demuynck

18u08 0 Herentals Het binnenschip Dandia, dat op 13 november in het Albertkanaal zonk na een aanvaring, kan pas maandag - vermoedelijk in de namiddag - uit het water gehaald worden. Normaal moest dat zondag al gebeuren, maar bij de plaatsing van de banden rond het schip is vertraging opgelopen.

Vrijdag en zaterdag werd de lading kunstmest uit het laadruim gezogen en in een container gepompt. Nadien plaatste de bergingsfirma banden onder de romp van het wrak. Die worden aan kranen op pontons bevestigd om zo het wrak uit het water te tillen. Die plaatsing liep zaterdag echter vertraging op. Zo kon het schip zondag nog niet uit het Albertkanaal gehaald worden.

“Ook maandagochtend gaan we nog verder met de voorbereidingswerken, omdat nog niet alle banden rond het schip zijn geplaatst”, zegt Liliane Stinissen, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg. “Vermoedelijk zal het schip dan ook pas na de middag uit het water getild worden.”

Bij de plaatsing van de banden zondag ontstond ook een diesellek. “Een kleine hoeveelheid kwam vrij nadat een band, die de diesel moest tegenhouden, een stukje verschoven was. Inmiddels is dat geruimd”, vervolgt Stinissen.

Opvallend: door het gezonken schip is ammonium in het Albertkanaal terechtgekomen en zo ook in een productiecentrum voor drinkwater van Water-Link. Daarom kan het kraantjeswater in de regio van Antwerpen vanaf maandag naar die stof ruiken, al is er geen gevaar voor de gezondheid. De geur kan tot acht dagen aanhouden omdat de stof volledig moet weggespoeld worden.