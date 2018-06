Gezamelijk concert van drie koren 20 juni 2018

Drie Kempische koren, het Heggekoor uit Poederlee, Canta Libre uit Noorderwijk en het Zeemanskoor van Herentals bundelen de krachten en brengen samen een concert. 'Schipper Ahoy' is het toepasselijke thema. Het Heggekoor organiseert al vele jaren een concert op de laatste maandag van de maand juni. Net als Canta Libre staat het koor onder leiding van Sigrid Van Beylen. Karine Calomme zorgt voor de begeleiding op piano. Michel Van Kerkhoven is de dirigent van het Zeemanskoor.





Het eerste concert vindt plaats op zaterdag 23 juni om 20 uur in de parochiezaal van Noorderwijk, de thuishaven van Canta Libre. De inkom bedraagt 8 euro.





Maandag 25 juni is er de uitvoering aan de Heggekapel in Poederlee. De aanvang is om 19.30 uur. Hier bedraagt de toegang 5 euro.





(TJH)