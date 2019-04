Gewapend duo overvalt vrouwen op stationsparking en Grote Markt: “Ik dacht dat ze me wilden ontvoeren” Jef Van Nooten

03 april 2019

14u11 0 Herentals Een gewapend duo heeft dinsdag twee vrouwen overvallen in Herentals. De daders bedreigden eerst een jonge vrouw op de parking van het station. Even later beroofden ze een andere vrouw aan de Fortisbank op de Grote Markt. De politie kon hen nog dezelfde avond arresteren. “Toen ze me klemreden, dacht ik dat ze me wilden ontvoeren. Ik ben hard beginnen krijsen en lopen”, getuigt slachtoffer Gina (22).

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft dinsdag twee overvallers aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man uit Kasterlee en een 26-jarige vrouw uit Zandhoven. Beiden zijn drugsgebruikers die de overvallen wellicht gepleegd hebben om een nieuwe voorraad drugs te bekostigen. Maar dat plan is mislukt. Een half uur nadat ze hun tweede overval gepleegd hadden in het centrum van Herentals werden ze door de politie bij de kraag gevat op de Ringlaan.

“Maandagavond rond middernacht onderschepten onze interventieploegen een voertuig met overvallers”, bevestigt Dirk Van Peer, woordvoerder van de lokale politie Neteland. “Zij hadden even voordien een vrouw overvallen aan de Fortisbank op de Grote Markt in Herentals. De vrouw moest onder bedreiging van een handvuurwapen haar geldbeugel afgeven.”

‘Wit bakkersautootje’

Meteen na de overval op de Grote Markt vluchtten de daders met hun auto weg. Het slachtoffer verwittigde onmiddellijk de politie en kon een beschrijving geven van hun voertuig: een wit bakkersautootje. “Even later merkte de politie het voertuig op en kon het aan de Ringlaan klemrijden”, aldus nog politiewoordvoerder Dirk Van Peer. “De twee inzittenden voldeden aan de beschrijving en werden gearresteerd. In het voertuig werd de buit en een wapen, een luchtdrukpistool, aangetroffen.”

Kort na de arrestatie kreeg de politie nog een tweede melding binnen. Van een vrouw die rond 23 uur op de parking aan het station het slachtoffer was geworden van een poging tot gewapende overval. “Daar maakten ze geen buit aangezien het slachtoffer het op een lopen zette. De verdachten, een 32-jarige man uit Kasterlee en een 26-jarige vrouw uit Zandhoven werden dinsdag aangehouden door de onderzoeksrechter en overgebracht naar de gevangenis. Het voertuig waarmee ze rondreden, werd in beslag genomen”, vervolgt Dirk Van Peer.

Ik had maar 2 euro op zak. Maar zelfs die wilde ik niet zomaar afgeven. Ik ben hard beginnen krijsen en lopen Gina (22)

De vrouw die rond 23 uur overvallen werd op de parking aan het station is de 22-jarige Gina. Zij was na haar late shift op het werk met de trein terug naar Herentals gependeld. Op weg naar haar auto, liep het mis. Toen ik ter hoogte van de fietsenstalling stond, naderde een bakkersautootje. De passagier was heel vreemd naar mij aan het kijken”, blikt Gina terug op de overval. “De auto kwam de parking opgereden. Ik dacht dat ze gewoon wilden parkeren en ben naar mijn auto gewandeld, helemaal achteraan op de parking.”

Opzij springen

Plots hoorde Gina de auto achter haar heel hevig optrekken. “Toen ik achterom keek, zag ik twee koplampen mijn richting uit rijden. Ik moest opzij springen om niet aangereden te worden. Toen remde de auto bruusk. Mijn eerste reactie? Dat ze mij wilden ontvoeren”, getuigt Gina.

De bestuurder stapte uit, haalde een pistool tevoorschijn en bedreigde Gina met het wapen. Buit maakten de overvallers echter niet. “Ik had amper 2 euro op zak, maar ook dat geld was ik niet van plan om zomaar af te geven. Ik ben heel hard beginnen krijsen, omdat ik wist dat er nog andere mensen in de buurt van het station rond liepen. Daarna ben ik weg gelopen. Ik wilde niet toegeven aan de overvallers.”

Zwaar onder de indruk

Gina raakte niet fysiek gewond, maar is wel erg onder de indruk van de mislukte gewapende overval. “Ik durf voorlopig niet meer op de stationsparking te komen. Zeker ’s avonds niet. Voorlopig ga ik met mijn auto naar het werk.”

Opvallend: Bij de overval op de Grote Markt èn bij de arrestatie op de Ringlaan ging het om een man en een vrouw. Gina is echter rotsvast overtuigd dat de passagier bij haar een man was. Zijn de overvallers in tussentijd gewisseld van samenstelling?

DNA en vingerafdrukken

“Nee, we zijn zeker dat beide feiten gepleegd zijn door dezelfde verdachten”, klinkt het bij de politie. “Het slachtoffer aan het station heeft het wellicht slecht gezien omdat de daders een kap op hadden. Onder meer via DNA en vingerafdrukken wordt nu verder onderzocht of de verdachten nog in aanmerking komen voor meerdere feiten.”