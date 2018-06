Getuige tipt politie over fietsendieven aan station 21 juni 2018

De politie Neteland heeft gisterochtend twee Albanese fietsendieven geklist. Ze werden op heterdaad betrapt terwijl ze fietssloten doorknipten aan het station in Herentals.





"Het was een getuige die tegenover de fietsenstalling woont die de politie alarmeerde", zegt politiewoordvoerder Dirk Van Peer. "Hij zag hoe twee mannen zorgvuldig fietsen uitzochten en de sloten doorknipten. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse en betrapten de dieven op heterdaad terwijl ze aan een fiets bezig waren." De dieven werden in de boeien geslagen. Het gaat om twee mannen van 24 en 46 jaar. Ze werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. "Het onderzoek wordt verdergezet door de recherche van Neteland. Mogelijk wilden de verdachten nog meer sloten verwijderen om de fietsen daarna met een voertuig op te halen." (JVN)