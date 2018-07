Geslaagd buurtfeest in Nonnen- en Koppelandstraat 25 juli 2018

02u24 0

Voor de vierde keer organiseerde het feestcomité van de Nonnen- en Koppelandstraat in Herentals, zijn buurtfeest. Een festiviteit waar ook dit jaar tientallen buurtbewoners aan deelnamen. Het gezellig samenzijn groeit elk jaar en is klaar om in 2019 zijn eerste jubileum te vieren. Dan staat de vijfde editie, met de nodige toeters en bellen, op het programma.











(TJH)