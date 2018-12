Geschiedkundige Kring stelt zijn jaarboek voor Jef Tegenbos

22 december 2018

In kasteel Le Paige werd door de Geschiedkundige Kring van Herentals het jaarboek voorgesteld. Een traditie tijdens de eindejaarsperiode. In samenwerking met vzw Ter Vesten konden de aanwezigen kennismaken met de 27ste editie. De hoofdbijdrage gaat over de portretten van vader Nicolaas Francken en zijn zoon Frans Francken I.

Dit naslagwerk, met tal van foto’s en afbeeldingen, telt 240 pagina’s en is intussen verkrijgbaar bij de dienst toerisme, Grote Markt 35 in Herentals. De prijs bedraagt 29 euro. De organisatoren maakten van de gelegenheid gebruik om eveneens het nieuwe tijdschrift Herentaldum voor te stellen.