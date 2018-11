Gereedschap uit bestelwagen gestolen JVN

16 november 2018

Dieven hebben een bestelwagen open gebroken die geparkeerd stond in de Sint-Jansstraat in Herentals. De eigenaar van het voertuig ontdekte vrijdagochtend rond 6 uur dat er werkmateriaal uit de bestelwagen was gestolen.