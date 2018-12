Gemeenschapsraad zet voor 30ste keer kerststal neer Kristof Baelus

01 december 2018

19u06 0 Herentals De gemeenschapsraad van Noorderwijk zet voor de 30ste keer hun kerststal op aan het gemeenteplein in Noorderwijk. De kerstkeet naast de kerststal baten ze al voor de achtste keer uit.

Uit sympathie voor hun dorp zwoegen de leden van de gemeenschapsraad weer een ganse dag om hun traditie in ere te houden. Binnenkort zal de kerststal weer in vol ornaat te bewonderen zijn tijdens een bezoekje aan de kerstkeet of de kerstmarkt. In de kerstkeet kan je van maandag 18 december tot en met zondag 7 januari terecht voor een drankje. Op 14 december zal de 20ste kerstmarkt plaatsvinden op het plein achter de kerststal. Ook dit is een organisatie van de gemeenschapsraad Noorderwijk. “Het is altijd heel leuk om met het volledige bestuur de kerststal recht te zetten. het is ondertussen een hechte vriendengroep geworden”, zegt voorzitter Koen Peeters.