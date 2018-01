Geen vergunning voor omstreden kippenstal PROVINCIE: "TE GROTE IMPACT OP WOONWIJK EN NATUUR" JOLIEN THIBAUT

02u33 0 Marie De La Cruz De buurtbewoners zagen de kippenstal niet graag komen. Nu halen ze hun slag dus thuis. Herentals De bestendige deputatie heeft de bouwvergunning voor een fel gecontesteerde kippenstal van 14.000 kippen in Hulzen bij Herentals geweigerd. Ze vinden de impact voor de omliggende woonwijk en de natuur te groot.

Al maandenlang protesteren de buurtbewoners tegen de komst van de kippenstal, die volgens hen heel wat fijn stof en geurhinder met zich mee zou brengen. Het stadsbestuur van Herentals weerlegde telkens die argumenten. Onderzoeken wezen uit dat de komst van de kippenstal niet schadelijk zou zijn.





Geen motivatie

Verantwoordelijke schepen Mien Van Olmen (CD&V) is dan ook zeer teleurgesteld over de beslissing van de bestendige deputatie. "Wij hebben genoeg onderzoeken





gevoerd die aantonen dat de kippenstal niet schadelijk zou zijn. We hebben weken gewacht op de beslissing. Uiteindelijk hebben we een weigering gekregen, maar geen motivatie waarom", aldus Van Olmen.





Ook voor de kippenboer vallen veel toekomstplannen in duigen. "Ik ben er zeker van dat hij in zak en as zit", zegt Van Olmen.





Meer gedaan dan nodig

"Hij heeft een traject doorlopen van meer dan twee jaar. Hij hanteerde ook zeer strenge normen, die normaal zelfs niet nodig zijn voor biokippen, maar toch was hij bereid al die investeringen te doen. Hulzen is de enige plaats in Herentals waar er op grootschalig gebied aan landbouw kan worden gedaan. We vragen ons sterk af hoe we ondernemerschap in onze stad nog kunnen aanmoedigen", aldus Van Olmen.





De buurtbewoners van Hulzen zijn in de wolken. "We hebben er zo lang voor gevochten maar vingen bij het stadsbestuur altijd bot. We zijn dus enorm blij dat onze vele argumenten tegen de kippenstal eindelijk gehoord werden", klinkt het.





Wel milieuvergunning

De beslissing van de bestendige deputatie is enkele weken al genomen. Op 21 december besloten ze de bouwvergunning te weigeren. "De ruimtelijke ordening was ondermaats", zegt gedeputeerde Luk Lemmens.





"De kippenstal zou veel te dicht tegen een drukbewoonde woonwijk komen te staan, waardoor de inwoners te veel last zouden hebben van geurhinder. Verder zou het ook een verstoring zijn voor de natuur omdat er vijf hectare bos moeten gekapt worden voor de kippenstal", aldus nog Lemmens.





De milieuvergunning waarover de bestendige deputatie ook moest beslissen, blijft wel behouden.





Op 4 januari was er bij de deputatie een staking van stemmen over die vergunning. Wanneer dat gebeurt, blijft de beslissing van de stad overeind en die was positief. Of het stadsbestuur van Herentals verder nog iets zal ondernemen tegen de beslissing van de provincie, is voorlopig nog niet duidelijk.