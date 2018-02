Geen treinen tussen Lier en Herentals 22 februari 2018

02u36 0

Dit weekend en volgend weekend (3 en 4 maart) rijden er geen treinen tussen Lier en Herentals. Dit is te wijten aan werken aan de spoorwegbrug over het Netekanaal in Herentals. De treinen uit Turnhout rijden op zaterdag en zondag tot in Herentals. Daar moeten reizigers overstappen op autobussen die hen tot Lier brengen. Van daaruit rijdt de trein verder tot zijn bestemming. (MVBO)