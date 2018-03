Geen pijnlijk achterwerk meer: test met comfortstrook in Kerkstraat 02 maart 2018

Wie met de fiets de Grote Markt en nabijgelegen passeert, voelt dat aan zijn of haar achterwerk. De kasseien zijn niet bevorderlijk voor het fietscomfort en dat heeft ook het stadsbestuur gemerkt. "Daarom leggen we fietscomfortstroken aan", zegt schepen van Mobiliteit Jan Michielsen (CD&V). "De kasseien ogen mooi maar ze zijn heel vervelend om erover te fietsen."





Vanaf 9 april wordt een teststrook van 1,70 meter breed aangelegd in de Kerkstraat, die moet er op 20 april liggen. De kasseien worden op die strook afgezaagd. "Daarna volgen er verschilende testfases", zegt schepen Michielsen. "Ook de fietsersbond test deze strook met een speciale meetfiets. We kijken hoe zowel de bond als de modale fietser de strook ervaren en of er eventueel nog aanpassingen nodig zijn." Als deze fietscomfortstrook optimaal is gemaakt, worden ze ook aangelegd op de Grote Markt, Hofkwartier, Zandstraat en Bovenrij. (MVBO)